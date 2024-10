Ex-lutadores demonstram apoio a acordo bilionário proposto pelo UFC em ação na Justiça

"Testes cognitivos conduzidos na Cleveland Clinic Lou Ruvo Center para a Brain Health and Concussion Legacy Foundation na Boston University (entre outros) estão indicando que eu sofri danos no córtex pré-frontal e no hemisfério esquerdo (do cérebro). Eu passei dias na cama sofrendo de crises de paranoia, medo e ansiedade. Apesar de ter um diploma em engenharia da Colorado School of Mines, eu fui incapaz de manter o foco adequado para manter um trabalho como engenheiro. Eu encaro desafios sérios para cumprir com as desepesas diárias para comida, moradia e transporte, e em habilidades básicas necessárias para a vida", afirmou Carwin.

Entenda o caso

O Ultimate está sendo alvo judicial por demandantes do 'processo antitruste', que alegam que a empresa faz uso de práticas ilegais a fim de diminuir a margem de crescimento de seus concorrentes e, assim, estabelecer seu monopólio de mercado. Os processos se baseiam em supostas violações da 'Lei Sherman', que prescreve a regra da livre concorrência entre os envolvidos no comércio, assim como a regulação da competição entre as empresas de um mesmo ramo.

Os esforços judiciais foram liderados por ex-lutadores como Cung Le, Kyle Kingsbury, Kajan Johnson, Brandon Vera, dentre outros. Os atletas acusam a liga de estar envolvida em um esquema ilegal para adquirir e manter o monopólio do mercado dos atletas de elite através de contratos exclusivos, coerção e aquisições. Os acusadores do processo antitruste movido contra o UFC relatam que tais contratos faziam parte de um esquema ilegal para diminuir os salários e direito dos lutadores.