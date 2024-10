Iasmin Lucindo dedica vitória no UFC 307 para a avó, diagnosticada com tumor no peito

"A vitória é toda para ela (minha avó). Foi bastante difícil essa reta final de camp. Descobri que minha avó estava com um tumor no peito. Ela foi muito mal para o hospital. Ela estava mal, na fila de hospitais públicos. Venho de uma família muito humilde, então sabemos como é a saúde pública. Foi isso que aconteceu. Mas o que me deu forças, foi ela. Ela sempre foi positiva. Fez cirurgia. Minha mãe não quis me falar muita coisa para não me afetar. Mas eu sabia que minha avó é forte. Então a vitória é para ela e toda a minha família. Eles são a minha base. É Fransquinha (o nome dela)", relatou Iasmin.

Guinada no ranking

Depois de estrear com derrota no UFC, em agosto de 2022, Lucindo emplacou uma sequência de quatro vitórias consecutivas na companhia - a última delas contra Marina Rodriguez. E o desempenho no card sediado em Utah tende a fazer a jovem cearense 'pegar o elevador' na próxima atualização do ranking, programada para esta terça-feira (8). Afinal de contas, atualmente na 14ª colocação entre as pesos-palhas, Iasmin acabou de superar a compatriota, que ocupa a sexta posição neste momento.