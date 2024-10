Ex-campeão do UFC, Kamaru Usman se rende a Alex Poatan: "É o rei peso-por-peso"

Ex-campeão meio-médio (77 kg) do UFC, Kamaru Usman finalmente se rendeu ao talento de Alex Pereira. Depois de mais uma defesa de título bem-sucedida do lutador brasileiro no Ultimate, desta vez diante de Khalil Rountree Jr, no 'main event' da edição 307, no último sábado (5), o nigeriano - amigo pessoal de Israel Adesanya, maior rival do striker paulista na carreira - classificou 'Poatan' como o "rei peso-por-peso" do MMA.

Anteriormente, vale lembrar, Usman havia questionado a possível presença de Alex Poatan no topo do ranking peso-por-peso do Ultimate, que classifica os lutadores independentemente da categoria na qual atuam. A falta de convicção nas habilidades do striker brasileiro fez com que o nigeriano, inclusive, apostasse em uma vitória de Khalil Rountree na luta principal do UFC 307.