Fim de ciclo? Alex Poatan posta mensagem enigmática após defesa de título no UFC 307

Alguns entenderam a afirmação do lutador brasileiro simplesmente como uma forma de decretar o fim de sua temporada, uma vez que o confronto de sábado marcou a terceira disputa de Poatan no octógono em 2024. Outros, no entanto, especulam que as palavras do campeão podem sugerir o término de sua passagem na divisão dos meio-pesados do UFC.

"Muito obrigado por todo o apoio dos meus fãs ontem à noite. Todo esse amor me faz sempre treinar duro e dar o meu melhor para sempre trazer um show para todos vocês. Este ano eu fiz três lutas e terminei com três vitórias. Com o fim da minha última luta, eu sinto que foi de alguma forma o fim de um ciclo. A conversa e o amor que Dana White demonstrou para mim e minha equipe depois da minha luta me deixa animado para o futuro que o UFC reserva para mim", escreveu Poatan na legenda da publicação.

Mudança de categoria?

Uma possibilidade ventilada pelos fãs e pelo próprio Alex Poatan há algum tempo é sua aventura em outra categoria. Ex-campeão do peso-médio do UFC, o striker brasileiro já cogitou descer novamente de divisão para tentar reconquistar o cinturão até 84 kg da organização. O título dos pesos-pesados, que seria seu terceiro no Ultimate, também parece interessar o paulista.