Cesinha exalta importância de voltar a vencer e mira rival do top 15 após o UFC 307

"Mais uma vitória. De volta no caminho das vitórias, estou feliz demais. Tomara (que venha renovação). Eu penso no próximo passo de, quem sabe, lutar com um top 15, crescer na categoria. Se tiver que renovar agora, vai ser uma boa. Como foi uma apresentação boa, possivelmente role. Espero que sim, porque vai ser de grande valia para a continuidade dentro do evento. Esperava ele um pouco mais forte por vir do meio-pesado. Vi lutas que ele chegou a derrubar caras pesados, nocauteou o Shogun. Esperava ele mais forte. Aí fiquei mais tranquilo", exaltou o striker paulista.

Evolução no grappling

Apesar de ter construído uma carreira de sucesso no mais alto nível do kickboxing, duelando, inclusive, com Alex 'Poatan', 'Cesinha' demonstrou que está cada vez mais adaptado ao MMA no UFC 307. Com uma clara evolução no jogo de defesa de quedas e, sobretudo, com um jiu-jitsu afiado, o brasileiro quase finalizou Potieria com uma justa guilhotina encaixada no segundo assalto.

"Todos que já assistiram minhas lutas, desde o Contender, sabem que não sou um cara bobo no chão, sei me virar. Se o cara não tiver um nível muito alto ali, vou conseguir ficar por cima e trabalhar. Foi o que aconteceu hoje. Senti ele no primeiro round. No último round a gente cansou, cansei mesmo, quero deixar bem claro. Mas no segundo round faltou pouquinho para finalizar. Faltou pouco para acabar, encaixei a guilhotina, ele virou e conseguiu sair. Aí fiz o ground and pound e faltou um pouquinho (para o nocaute). Mas estou feliz de ter terminado a luta com o braço erguido. Foi mais importante a vitória do que talvez chegar perto de nocautear e ser nocauteado. Então, no contexto geral, foi uma noite boa", relembrou Almeida.

Histórico de Cesinha no Ultimate

Pelo principal evento de MMA do planeta, César Almeida estreou com vitória sobre Dylan Budka, por nocaute técnico, em abril deste ano. Já na sua segunda apresentação no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro acabou superado por Roman Kopylov, na decisão dividida dos juízes, em junho. Agora, no último sábado, o striker voltou à coluna das vitórias com uma performance dominante diante de Ihor Potieria.