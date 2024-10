Kayla Harrison vence Ketlen Vieira no UFC 307 e se aproxima do cinturão: "A rainha chegou"

"Todo meu respeito para a Ketlen, ela é uma assassina, é a segunda do ranking por uma razão. Entrei para o UFC porque quero me desafiar, ser a melhor do mundo. Hoje foi uma noite incrível, essa foi a primeira vez que sangrei dentro do octógono (risos). Então obrigado Ketlen por tirar o melhor de mim. Meninas, aproveitem enquanto vocês podem, porque a rainha chegou na casa e ela vai atrás do cinturão", declarou a judoca americana, ainda no octógono.

A luta

Segundos iniciais de bastante estudo entre as duas. Ketlen com chutes nas pernas e Kayla tentando desferir diretos. Marchando para frente, a americana buscou o clinch e colocou a brasileira com as costas na grade. Sem ceder a queda, Vieira conseguiu se livrar da pegada e levar o duelo novamente para o centro do octógono. Harrison, porém, não se afobou e, no 'timing' certo, cintura e, enfim, aplicou a queda, já caindo na montada. Por cima, a bicampeã olímpica passou a castigar Ketlen no ground and pound até o soar do gongo.

Na volta para o segundo round, Kayla desequilibrou Ketlen com um chute na panturrilha. Em resposta, a brasileira passou a tocar a linha de cintura da rival com diretos de direita. Sentindo o perigo da atleta da 'Nova União' no boxe, Harrison tratou de encurtar a distância e buscar o clinch. Atenta, Vieira desferiu uma cotovelada que balançou Kayla. O golpe causou um 'galo' na testa da americana.

Kayla começou acelerando no terceiro round, derrubando Ketlen com um chute na panturrilha. A brasileira rapidamente se reergueu, frustrando as tentativas de queda da judoca americana. Na marra, Harrison conseguiu cinturar e levar o confronto para o solo. Por cima, Kayla passou a pontuar com o ground and pound. Na reta final, Vieira tentou surpreender com um bote no triângulo por baixo, mas sem sucesso.

Confira abaixo os resultados do UFC 307 até então:

Kayla Harrison venceu Ketlen Vieira por decisão unânime