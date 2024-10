Ketlen Vieira revela ajuda da campeã olímpica Rafaela Silva nos treinos para o UFC 307

"Posso não ter chegado ao nível olímpico dela (no judô), mas sei o suficiente para me defender. Isso é um ponto forte. Quando a gente chega nas academias, você não vê ninguém defendendo queda de judô, a não ser quem é oriundo do judô. A gente treina defesa de single e double leg, cinturada. Mas judô, só sabe quem faz. Isso é um ponto positivo para mim. Tive um camp muito forte, tive ajuda da Rafaela Silva, nossa campeã olímpica. Ela trouxe, juntamente, seus sparrings que estavam com ela em Paris. Fui experimentada nos piores cenários possíveis nesse camp. Tive ajuda, um camp muito forte. E medalhista olímpica por medalhista olímpica, eu também treinei com uma. O camp todo (ela participou). Quando ela voltou de Paris, ela me ajudou. Estou muito preparada", revelou Vieira.

A um passo do cinturão

Com três vitórias nas últimas quatro lutas, Ketlen se mantém no topo da categoria dos galos (61 kg), atualmente na segunda posição. Contra Kayla, terceira do ranking, a brasileira faz uma espécie de semifinal, já de olho no almejado 'title shot'. O cinturão da divisão também será disputado no UFC 307, entre Raquel Pennington e Julianna Peña. Com um revés sofrido no início de 2023 para a atual campeã, 'Fenômeno' admite que gostaria de ter sua revanche em uma eventual disputa de título e, por isso, torce para 'Rocky'.

"Nossa luta foi colocada justamente no dia da disputa do cinturão para que fosse ali, uma espécie de semifinal. Quem vencer será a próxima postulante a disputar o cinturão. É difícil falar quem vence, mas minha torcida é que a Raquel vença. É uma atleta que admiro muito, uma grande campeã. Espero que ela vença e eu vença, porque estou no UFC e ainda não tive uma chance de ter uma revanche (com ela), em todos esses anos. Nunca tive uma oportunidade pela revanche. Então para mim seria a luta dos sonhos essa revanche disputando o cinturão", projetou a brasileira.

Lutadora do UFC desde 2016, Ketlen pode, enfim, garantir uma luta pelo cinturão. Para isso, uma vitória contra a favorita Harrison é obrigatória. A brasileira pode usar sua experiência no MMA profissional como trunfo diante da americana. Até o momento, a atleta da Nova União detém 14 triunfos e três derrotas no cartel.