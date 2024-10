Dana White aponta Khalil Rountree como ameaça real ao reinado de Alex Poatan no UFC

Como de costume, os eventos numerados do Ultimate são aguardados com ansiedade por parte da comunidade do MMA, e o UFC 307 não é diferente. Neste sábado (5), em Utah (EUA), Alex Pereira, no topo dos meio-pesados (93 kg), enfrenta Khalil Rountree na luta principal e, se confirmar o favoritismo, se tornará o campeão a defender seu título três vezes no espaço de tempo mais curto na história da companhia (175 dias). Mas Dana White não esquece o outro lado da história.

O presidente do UFC frisou que Rountree, apontado pelas casas de apostas como amplo azarão para a luta, não pode ser desacreditado. Vale destacar que o americano, apesar de ser mais experiente no MMA do que o campeão dos meio-pesados, é o oitavo colocado no ranking, não costuma disputar combates grandiosos e vai liderar um evento da organização pela primeira vez na carreira.