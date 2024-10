Alex Poatan alfineta rival na pesagem cerimonial do UFC 307: "Vai sentir a pressão"

Embalado por cinco vitórias seguidas no Ultimate, Rountree Jr destacou que o confronto será uma espécie de presente para os fãs, já que reúne dois strikers de elite. Poatan, por sua vez, mesmo que de forma respeitosa, deu uma alfinetada no rival, insinuando que o americano pode sentir a pressão em sua primeira luta válida pelo cinturão dentro do UFC.

"Amanhã a noite é 100% para vocês (fãs). Para todo mundo que estiver assistindo essa luta no mundo inteiro. Vai ser maravilhoso, eu garanto para vocês", destacou Khalil, antes de ouvir a leve provocação do brasileiro.

"Com certeza é um cara perigoso, que está vindo aí, ele quer vir para ganhar. Mas a única diferença é que eu já estive aqui muitas vezes. Essa é a primeira vez do Khalil. Amanhã ele vai sentir a pressão", projetou Alex Pereira, levantando o público presente na pesagem cerimonial.

Encaradas de destaque

Além da protagonizada por Poatan e Khalil, outras três encaradas também roubaram a cena na pesagem cerimonial do UFC 307, com duas delas envolvendo atletas brasileiros. Escalados para o card preliminar, Cesinha Almeida e Ihor Potieria aumentaram a tensão no palco. Já na porção principal do show, as judocas Ketlen Vieira e Kayla Harrison mostraram que estão vindo com a faca nos dentes em busca do 'title shot'. O cinturão da categoria, que está em jogo no mesmo evento, também rendeu uma encarada eletrizante entre a campeã Raquel Pennington e Julianna Peña.