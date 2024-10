De olho no top-15, Carlos Prates busca quarta vitória no UFC em novembro

Promessa do Brasil no MMA, Carlos Prates já sabe contra quem e quando vai entrar em ação novamente. Vivendo grande fase na carreira, 'The Nightmare' vai buscar a quarta vitória seguida contra Randy Brown no UFC 309, evento programado para acontecer no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

O combate entre os atletas será válido pelos meio-médios (77 kg) e é importante. Se vencer, Prates pode integrar o top-15 da concorrida categoria logo em seu primeiro ano no UFC. Na maior organização de MMA do mundo, o brasileiro está invicto, com três vitórias. Inclusive, o striker nocauteou Trevin Giles, Charlie Radtke e Li Jingliang, faturando três bônus pós-luta.

Assim como o representante da 'Fighting Nerds', o jamaicano também vem bem no UFC, com três vitórias seguidas. Curiosamente, Brown é uma espécie de 'carrasco de brasileiros'. Em sua carreira, 'Rude Boy' triunfou contra Alex 'Cowboy', Elizeu 'Capoeira', Francisco 'Massaranduba', Warlley Alves e Wellington Turman e perdeu para Vicente Luque. No MMA, o atleta venceu 19 lutas e perdeu cinco vezes.