Cejudo vê Kayla Harrison "em apuros" caso Ketlen Vieira mantenha luta em pé no UFC 307

"É difícil apostar contra uma garota como Kayla Harrison. Mas eu acho que, de todas as garotas do 61 kg neste momento que poderiam igualar a força dela, porque você sabe, Vieira é uma faixa-preta de judô também, e na minha opinião ela tem mãos melhores que Harrison. Então, vai se decidir no wrestling. E eu sinto que Kayla Harrison vai trazer o wrestling, e é isso que vai mudar. Mas se Vieira conseguir manter a luta em pé, eu acho que Kayla pode estar em apuros. A trocação dela (Ketlen) não é brincadeira. Ela treina com José Aldo. Se a Kayla não conseguir derrubá-la, vai pender mais para o lado da Vieira", analisou Henry Cejudo.

Números a favor da brasileira

Além do passado no judô, modalidade na qual é faixa-preta, Ketlen Vieira possui outro ponto a seu favor na batalha contra a laureada judoca americana. Em 11 lutas disputadas no octógono do UFC, onde compete desde 2016, a manauara - dona de uma impressionante marca de 92% de sucesso nas defesas de queda na organização - só foi derrubada por suas adversárias em duas oportunidades, por Sara McMann e Miesha Tate. E em ambos combates, a atleta da equipe 'Nova União' saiu do octógono mais famoso do mundo vitoriosa.