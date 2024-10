Alex Poatan elogia rival e explica conexão com os fãs na coletiva de imprensa do UFC 307

"Bom, o Khalil está próximo (do nível dos outros rivais). Não tem o que contestar, por todo o trabalho que ele vem fazendo, várias vitórias. Um striker. A organização achou que deveria fazer essa luta e eu achei muito bom. Ele é um dos melhores (que já enfrentei), vem mostrando isso, os números falam por si", destacou Poatan, antes de também ser elogiado pelo rival americano.

"Sim, com certeza (seria incrível vencê-lo). Olha o cara, olha o cartel dele, o que ele fez no esporte. Seria incrível vencer alguém como ele, significaria muito para mim. Trabalhei duro para estar aqui hoje e não faria sentido mudar quem sou como lutador, ou minha estratégia somente para vencer. A principal razão pela qual quis essa luta são os fãs. Temos os dois melhores strikers do mundo se encarando, é isso que quero para os fãs", admitiu Rountree Jr.

Conexão com os fãs

Em menos de três anos de casa no UFC, Poatan desponta como uma das, se não a maior, estrela da companhia em atividade no momento. Esse fenômeno, além do desempenho impressionante dentro do octógono, é bastante explicado também pela 'febre' que o brasileiro se tornou entre os fãs apaixonados pela modalidade. Seja pelos bordões ou pelo semblante de poucos amigos, fato é que Alex caiu nas graças da torcida. A fórmula é difícil de ser explicada até mesmo pelo próprio.

"É um conjunto (de fatores que me conectam com os fãs), mas o principal é o trabalho que venho fazendo, o que eu entrego para eles. Eles estão pagando e querem ver luta. Estou entregando isso para eles. Mas também consigo mostrar minha humildade. Alguns vão dar risada, mas também mostro meu carisma, minha cara fechada (risos). Acho que é assim (que me conecto). E está entretendo eles. Chama!", resumiu o brasileiro.

Alex Poatan e Khalil Rountree Jr fazem a luta principal do UFC 307. O 'co-main event' fica por conta da disputa de título peso-galo (61 kg) feminino entre Raquel Pennington e Julianna Peña. Além das disputas de cinturão, o evento traz grandes nomes do esporte em ação, como José Aldo, Kayla Harrison, Stephen Thompson e Carla Esparza.