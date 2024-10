Às vésperas do UFC 307, Alex Poatan protagoniza sparring intenso com Sean Strickland; veja

Antes do sparring ser iniciado, por exemplo, Poatan pediu, de forma bem-humorada, para Glover Teixeira passar vaselina nas luvas do americano, para que seus golpes não pegassem em cheio nele. Já ao final do treino, Strickland brincou com o fato de sempre ser surpreendido por algum golpe do paulista, mesmo quando acredita estar no controle da situação.

"Eu senti que me saí muito bem com ele, mas ele teria me nocauteado ali mesmo (risos). É por isso que eu odeio sparring com ele, quando sinto que estou indo bem, como se estivesse ganhando o round, ele simplesmente me acerta com alguma m***", brincou Strickland.

De rivais a parceiros de treino

A inusitada parceria entre Sean Strickland e Alex Poatan começou com uma acirrada rivalidade. Em 2022, quando ainda competiam como rivais na divisão dos médios, o brasileiro nocauteou o 'bad boy', um triunfo que o levou para sua primeira disputa de cinturão no UFC. Posteriormente, Poatan se sagraria campeão peso-médio da empresa, título que perdeu em abril do ano passado, em sua última apresentação na categoria antes de subir para os meio-pesados e conquistar a coroa da nova divisão.

Desde o confronto entre eles, Strickland e Poatan firmaram uma relação amistosa e de companheirismo eventual. Esta, por exemplo, não é a primeira experiência dos ex-rivais dividindo o mesmo tatame de treinamentos. Resta saber se a ajuda do americano no camp de preparação fará a diferença para que o campeão meio-pesado do UFC consiga defender com sucesso mais uma vez seu cinturão no dia 5 de outubro.