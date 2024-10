Sean Strickland descarta chance de Khalil Rountree surpreender Alex Poatan no UFC 307

Próximo desafiante ao cinturão meio-pesado (93 kg) do Ultimate, Khalil Rountree Jr foi apontado como amplo azarão nas bolsas de apostas para a disputa contra Alex 'Poatan' Pereira, na luta principal do UFC 307, que acontece neste sábado (5), em Salt Lake City (EUA). E na visão do ex-campeão peso-médio (84 kg) Sean Strickland, a avaliação dos 'matchmakers' e de grande parte da comunidade do MMA está correta.

Em entrevista ao canal 'Helen Yee Sports', do 'Youtube', Strickland descartou qualquer possibilidade de Khalil Rountree Jr surpreender Alex Poatan no 'main event' do UFC 307. Vale destacar que, além da experiência de já ter enfrentado o brasileiro dentro do octógono, quando Pereira ainda competia na divisão dos médios, o americano também faz parte do time que tem ajudado o campeão meio-pesado do Ultimate na reta final do seu camp de preparação para sua próxima defesa de título.