Mais forte do UFC? Glover Teixeira compara Alex Poatan e Jon Jones em escala de poder

Neste sábado (5), em Utah (EUA), Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg), lidera o UFC 307 e é apontado pelas casas de apostas como favorito para vencer Khalil Rountree. Ciente do favoritismo do renomado striker para a importante luta, Glover Teixeira cita uma característica que faz o mesmo sobressair em seus compromissos e deixar para trás grandes nomes do MMA.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo', o veterano, amigo, mentor de 'Poatan' no MMA e seu parceiro de treino, não titubeou ao afirmar que o poder do mesmo é diferenciado. Tanto que Glover frisa que lutadores como Jon Jones entre outros mais pesados não chegam perto de ter a força de Alex.

E o ex-lutador de MMA tem propriedade para fazer tal comparação. Vale pontuar que Glover acompanha 'Poatan' constantemente na 'Teixeira MMA & Fitness' e, mesmo nos treinos, se mostra impressionado com seu aspecto físico. Além disso, o veterano chegou a enfrentar Jones no UFC em 2014. Derrotado por pontos, o mineiro ressaltou que a força do americano não foi o que decidiu o combate.