Kamaru Usman aposta em vitória 'chocante' de Khalil Rountree contra Alex Poatan no UFC 307

Para parte da comunidade do MMA, Alex 'Poatan' é bem favorito para a luta contra Khalil Rountree, principal atração do UFC 307, evento que acontece neste sábado (5), em Utah (EUA). No entanto, Kamaru Usman 'nada contra a maré' e pontua que o desafiante ao cinturão dos meio-pesados (93 kg) está bem vivo no combate.

Em seu podcast 'Pound 4 Pound', o antigo detentor do título dos meio-médios (77 kg) do UFC cravou que a companhia terá um novo campeão neste sábado. De acordo com Usman, Rountree não deve ser desacreditado para a luta contra o brasileiro, pois é uma ameaça para qualquer atleta na trocação. Inclusive, o americano é um dos lutadores mais violentos do plantel da companhia.