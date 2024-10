Benoit Saint Denis lamenta derrota no UFC Paris e parabeniza Moicano: "Não foi meu dia"

No último sábado (28), o palco foi montado para a estrela de Benoit Saint Denis brilhar. Cerca de 20 mil franceses lotaram a Accor Arena para apoiar o atleta da casa na luta principal do UFC Paris. Apesar da atmosfera a favor, 'God of War', como é conhecido, foi amplamente dominado por Renato Moicano dentro do octógono e perdeu o combate via nocaute técnico após interrupção médica. Dois dias após o baque, o peso-leve (70 kg) francês quebrou o silêncio e repercutiu o mais recente revés na carreira.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Benoit ressaltou a dura realidade dos esportes de combate e admitiu que não teve um dia bom no 'escritório'. Além disso, o prospecto mostrou espírito esportivo ao parabenizar Moicano pelo triunfo. Com o novo tropeço, Saint Denis agora acumula duas derrotas seguidas no Ultimate e vê sua ascensão na categoria ser freada consideravelmente. Anteriormente, ainda nesta temporada, o francês havia sido nocauteado por Dustin Poirier.

"Não foi o meu dia. Esse esporte é duro, mas incrível. Obrigado a todos pelo apoio inabalável. Estou orgulhoso de poder representar a França no octógono e dentro de casa. Todo respeito ao meu adversário por ter me enfrentado em casa e parabéns ao Renato Moicano. Deus coloca provações em nosso caminho e isso não é nada comparado ao que já vivi", escreveu Benoit, em sua conta oficial do Instagram.