Alex Poatan faz as pazes com rival durante entrevista; veja

Ao que parece, Alex "Poatan" tem menos um rival no MMA. Prestes a lutar contra Khalil Rountree, neste sábado (5), em Utah (EUA), o brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, surpreendeu ao fazer as pazes com Anthony Smith de forma pouco usual, durante a realização de uma entrevista.

A rivalidade entre os atletas começou quando o americano fez pouco caso do conjunto de habilidades de Poatan e se mostrou surpreso por ele ter sucesso no UFC dominando um setor: a trocação. Em seguida, o brasileiro classificou Smith como "frustrado" por nunca ter sido campeão da companhia. Sem titubear, o veterano expressou o interesse em provar seu valor em uma luta contra o renomado striker. Já o paulista desafiou "Lionheart" para fazer um duelo no grappling e propôs uma aposta.

Mas, depois de muito "trash talk", as partes finalmente se acertaram. Em seu programa na ESPN americana, no qual entrevista os lutadores em um estúdio de tatuagem, Smith ficou frente a frente com o campeão do UFC e, apesar da estranheza inicial do momento, o clima tenso entre eles logo se dissipou. Os atletas se cumprimentaram, conversaram e até trocaram elogios, colocando um ponto final na rivalidade.