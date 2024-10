Charles Do Bronx duvida de luta com McGregor no UFC: "Sabe que sou problema para ele"

No mundo do MMA, Conor McGregor é sempre um dos alvos mais visados pelos lutadores, muito por conta de sua magnitude e consequente bolsa salarial que, por tabela, devido a seu poder midiático e promocional, atribui a seus adversários. Mas para outra estrela do UFC, Charles Do Bronx, esse combate sequer surge como uma possibilidade. E se engana quem pensa que o motivo é a indefinição sobre o futuro da carreira do irlandês e a extensa novela sobre um possível retorno ao Ultimate. Um eventual embate entre os ex-campeões dos pesos-leves (70 kg) não tende a sair do papel por conta de uma hipotética falta de interesse do lado de 'Notorious' e sua equipe. Ao menos é isso que alega o brasileiro.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Charles admitiu a importância de Conor para a evolução da modalidade. Entretanto, na visão do brasileiro, o falastrão irlandês 'pinça' oponentes a dedo e, por isso, considera pouco provável que McGregor, um dia, aceite medir forças com ele no octógono. Maior finalizador da história do UFC, Do Bronx já demonstrou interesse em concretizar a superluta e, inclusive, chegou a trocar farpas com Notorious nas redes sociais. Ainda em alto nível, porém, o especialista de jiu-jitsu destacou que, apesar do desejo em embolsar um eventual salário astronômico caso encare o desafeto, seu principal foco no momento é conquistar novamente o cinturão dos leves.

"Essa luta, na minha mente, não existe. O Conor é um cara gigante, fez muito pelo esporte. Admiro por isso, por tudo que fez. Não gosto do jeito que (ele) vende. Porém ele nunca vai lutar comigo porque ele escolhe os adversários e sabe que sou um problema para ele. Essa luta nunca vai acontecer. Ele vai lutar com qualquer nome, menos o meu nome, que ele já vai tirar da lista. Se no meu mundo, ele aceitasse a luta, eu sentaria com o patrão. Será que aconteceria o mesmo que aconteceu com o Poirier? Lutando com ele, daria muito dinheiro para mim e vocês (UFC), porque ele vende muito e eu também. Todos vão querer ver essa luta. Se eu vencer ele o 'homem' falar que sou o próximo da fila (cinturão), por que não? Mas se for um ou outro, vou pelo título, que é o meu sonho e o da minha família, me tornar campeão mais uma vez. Mas acho que ele nunca vai aceitar, porque sabe o problema que sou", explicou Charles.