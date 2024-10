Boa ação! Alex Poatan doa mais de mil cestas básicas para famílias carentes em SP

A poucos dias da realização do UFC 307, o Ultimate publicou o já tradicional 'Countdown' - material exclusivo e especial de cada evento, que revela os bastidores da preparação dos protagonistas dos principais cards da empresa. E logo no início do mais recente episódio, Alex Pereira mostrou que não é campeão somente dentro do octógono, mas que também é um bom exemplo fora dele. Afinal de contas, 'Poatan' fez uma boa ação e doou 1.100 cestas básicas para famílias carentes em São Paulo (veja abaixo ou clique aqui).

A iniciativa foi promovida em Batistini, bairro de São Bernardo do Campo (SP), em que Poatan nasceu e foi criado. Também de origem humilde, o campeão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate decidiu retribuir, de certa forma, o sucesso que atingiu na carreira para a população local. A atitude fez com que o lutador brasileiro recebesse abraços, tirasse fotos, distribuísse autógrafos e fosse alvo de palmas dos moradores da região.

"Estou muito feliz de estar aqui, reunindo todos vocês. Minha vida está sendo abençoada e eu quero retribuir com isso. As câmeras estão aqui, mas não estou aqui para me mostrar. Quero incentivar as pessoas a fazerem doações para quem precisa. Acho que a gente vai conseguir fazer a diferença, não só na vida de vocês, mas na vida de muitas pessoas. Muito obrigado! A gente está no bairro Batistini, o bairro onde nasci e me criei. Vamos fazer essa ação com a entrega de 1.100 cestas básicas para ajudar 1.100 famílias. É uma coisa que venho fazendo há algum tempo já. A minha realidade era a dessas pessoas. Muita dificuldade. Sempre o meu medo foi passar fome. E se (hoje) eu posso fazer isso, eu vou fazer", destacou Alex Pereira.