UFC: Brasileiro tem pedido atendido e vira reserva de luta por cinturão

Atual terceiro colocado no ranking peso-pena (66 kg), Diego Lopes teve seu pedido atendido e foi escalado como reserva da próxima disputa de cinturão da categoria, que acontecerá no UFC 308, no dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). A notícia foi confirmada pelo próprio lutador brasileiro radicado no México em suas redes sociais.

Depois de superar Brian Ortega, no último dia 14 de setembro, e chegar à quinta vitória seguida na liga, o manauara se colocou à disposição para servir como suplente da disputa entre Ilia Topuria e Max Holloway. Pouco depois, ao tomar conhecimento do interesse de Diego na vaga, Dana White - presidente do Ultimate - sinalizou positivamente em relação ao assunto. E agora é oficial: caso haja algum problema de última hora com um dos protagonistas do duelo válido pelo título até 66 kg da entidade, Lopes entrará em ação em seu lugar.

"Oficialmente o reserva para a luta (de título) no dia 26 de outubro. Vejo vocês em Abu Dhabi", anunciou Diego.