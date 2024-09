Kayla Harrison elogia Ketlen Vieira antes do UFC 307, mas alerta: "Sou melhor em tudo"

No dia 5 de outubro, o Ultimate abre o mês com um card numerado recheado de atletas brasileiros. E uma delas é Ketlen Vieira, que faz um confronto de judocas no UFC 307, em Utah (EUA), contra Kayla Harrison. A uma semana do evento, a bicampeã olímpica de judô em Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016, deu o braço a torcer e elogiou a representante da 'Nova União'. Em contrapartida, porém, a americana destacou que se considera superior à rival em todas as áreas de um embate de MMA.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Kayla exaltou o ciclo preparatório para o combate e, confiante, projetou que Ketlen terá uma "longa noite" pela frente. O duelo, inclusive, foi um pedido da brasileira que, incomodada com uma eventual 'furada de fila' de Harrison, fez um apelo para que a americana a enfrentasse antes de vislumbrar uma oportunidade de competir pelo cinturão dos pesos-galos (61 kg).

"Ela é uma boa lutadora, ela é bem completa, tem um bom jiu-jitsu. Eu espero um conhecimento de judô dela, até por conta do seu lastro e formação no judô também. Nós não saberemos (o nível) até a noite da luta. Todo mundo é duro até você vencê-los. Mas eu apenas acredito que sou melhor em todos os lugares e estou me preparando adequadamente. Então vai ser uma noite longa para a Ketlen", projetou a judoca, bicampeã olímpica.