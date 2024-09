Denúncia! Americano sugere favorecimento a lutadores franceses antes do UFC Paris

"Para todos saberem que a França tem o jeito mais corrupto de lidar com lutadores no mundo. Mais de 40 lutas, lutei fora do país, em estados diferentes, bati o peso, sem problema. Aí me dizem que eu tenho que testar sangue - urina, primeiro eles disseram urina, tinha que testar urina. Assim que saí da balança. Enquanto isso, meu oponente pôde subir e dormir depois de bater o peso. Eu tive que ficar lá embaixo por três horas e meia. Nenhum francês importante teve que passar por isso. Só eu e o Moicano tivemos que fazer isso. As duas lutas principais do card. E os dois franceses não tiveram que fazer nada. Eles só puderam ir para o quarto dormir, relaxar, comer, fazer o que quisessem. Que se dane esse lugar! Esse lugar é uma m***", disparou o revoltado Brendan Allen.

Lutas principais do UFC Paris

Apesar da confusão, Brendan Allen sobe no octógono do UFC Paris neste sábado. Na co-luta principal do show, o americano medirá forças com o russo naturalizado francês Nassourdine Imavov, quarto colocado no ranking até 84 kg da liga. Já no 'main event', o brasileiro Renato Moicano enfrentará Benoit Saint Denis, em confronto entre dois top 15 do peso-leve (70 kg).

