Treinador reforça indícios de aposentadoria de Jon Jones após UFC 309: "Merece escolher"

Todos os fãs de MMA se questionam se a superluta contra Stipe Miocic realmente marcará a despedida de Jon Jones dos esportes de combate. Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual detentor do cinturão linear dos pesos-pesados, o americano, apontado como o 'GOAT' da modalidade, já deu fortes indícios de que pretende pendurar as luvas depois de competir no UFC 309, programado para o dia 16 de novembro. Os rumores ganharam ainda mais força depois que Brandon Gibson, treinador de longa data de 'Bones', sinalizou na mesma direção.

Em recente entrevista ao canal do Youtube 'From The Stands', Gibson ressaltou que o MMA é um esporte que costuma castigar os atletas que se mantêm ativos com idades consideradas elevadas - salvo raras exceções. Desta forma, em sua visão, a tendência é que Jones, aos 37 anos, anuncie sua aposentadoria após duelar contra Miocic em Nova York (EUA). Apesar do palpite, o treinador do americano ressaltou que, acompanhando o rendimento de seu atleta diariamente, garante que 'Bones' tem as credenciais e o preparo necessário para seguir competindo no mais alto nível do esporte por mais algumas temporadas.

"Eu acho (que é a última luta dele). Esse é um esporte perigoso. É um jogo perigoso que não trata bem um lutador de mais idade. Sempre incentivo meus lutadores a saírem antes, para poderem escolher a saída. Jon, mais do que qualquer outro lutador, ganhou e merece poder escolher quando partir. Acho que ele tem muito mais (gás) no tanque. Vejo suas habilidades toda semana contra rivais de alto nível. Acho que agora ele está melhor do que nunca, realmente se tornou um peso-pesado incrível. Acho que ele pode continuar lutando contra os melhores por muito tempo. Mas ele também fez por merecer sair se ele optar por isso, para focar na família e seus próximos empreendimentos", opinou Brandon.