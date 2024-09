Popó dá cadeirada em rival argentino durante coletiva do Fight Music Show 5; veja

Realizada na noite da última quinta-feira (26), em São Paulo, a coletiva de imprensa da quinta edição do 'Fight Music Show' deu o que falar. Com boa parte dos protagonistas do evento no palco e um festival de provocações, a cerimônia atingiu seu ápice quando Acelino Freitas e Jorge Daniel Miranda, mais conhecido como 'El Chino', ficaram frente a frente. Depois de ser empurrado, 'Popó' pegou uma cadeira e acertou em cheio o adversário argentino (veja abaixo ou clique aqui).

Com o intermédio de Mamá Brito, CEO do evento, Popó e El Chino colaram a testa com testa em uma encarada para lá de acalorada. Em seguida, o pugilista argentino empurrou Acelino, que posteriormente retomou sua posição. Não satisfeito, Jorge Miranda pegou uma camisa da Seleção Brasileira e rasgou o manto da Canarinho. A medida foi suficiente para tirar o tetracampeão mundial de boxe do sério. Sem pensar duas vezes, o veterano baiano pegou uma cadeira que estava no palco e a quebrou no rival.

Como não poderia deixar de ser, após o ataque de Popó, El Chino partiu para cima do brasileiro e tentou desferir alguns socos. Entretanto, o argentino foi contido pela equipe de segurança do show, que agiu rapidamente e evitou o que poderia vir a ser uma briga generalizada entre as equipes dos lutadores envolvidos no 'main event' do FMS 5 - que será realizado no dia 12 de outubro, em São Paulo.