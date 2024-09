Cormier discorda de Kamaru Usman por classificar Jon Jones como o 'Michael Jordan do MMA'

Ao que parece, Daniel Cormier segue com Jon Jones engasgado e não esquece as lutas realizadas em 2015 e 2017 no UFC. Tanto que o ex-lutador e atual comentarista de esportes de combate constantemente alfineta seu desafeto declarado. Agora, 'DC' deu um jeito de atacar 'Bones' até mesmo em um debate com Kamaru Usman. Tudo porque o nigeriano comparou a dominância do veterano no MMA com a de Michael Jordan no basquete.

Ao participar do podcast 'Pound 4 Pound', de Usman e Henry Cejudo, Cormier se revoltou com a comparação feita pelo veterano e, em tom de brincadeira, ameaçou deixar o estúdio. Mesmo com 'DC' contrariado, o nigeriano defendeu sua posição de classificar Jones como o Jordan do MMA. Vale pontuar que parte dos fãs e profissionais do esporte elevam 'Bones' ao patamar de melhor lutador da história.

Contudo, Cormier discorda veementemente e ressalta que, como o rival caiu no doping e protagonizou polêmicas fora do octógono, tem dificuldade de aceitá-lo como o Michael Jordan do MMA, ou seja, reconhecê-lo como o maior lutador da história do esporte. Tanto que, de acordo com 'DC', o legado de Jones não é tão especial e inalcançável quanto o da lenda do basquete.