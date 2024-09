Benoit Saint Denis elogia Moicano às vésperas do UFC Paris: "Tipo de luta que me anima"

Depois de ver sua sequência de vitórias ser interrompida pela derrota para Dustin Poirier, em março deste ano, Benoit Saint Denis volta à ação neste sábado (28), na luta principal do UFC Paris, para enfrentar Renato Moicano. E o confronto contra o atleta brasileiro parece ter sido feito à medida para o lutador francês, pelo menos é o que o próprio parece acreditar.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Saint Denis fez questão de elogiar Moicano, seu rival neste sábado, e projetar uma dura batalha pela frente. Mesmo com o prognóstico de um combate complicado à sua espera, o francês não escondeu sua empolgação com a possibilidade de medir forças com o brasileiro dentro do octógono do UFC Paris.

"Eu sei que ele (Moicano) é um guerreiro e que vai ser um confronto difícil, mas esse é o tipo de luta que me anima. Esse é o tipo de luta que mostra os melhores lutadores do mundo. É isso que nós somos aqui. Eu tenho uma posição para marcar. A única forma de fazer isso é dentro do cage. Isso é o que eu estou procurando", destacou 'God of War', como é conhecido.