Burguesinha revela como mudança para equipe de Amanda Ribas a ajudou a entrar no UFC

Cerca de 340 km separam as cidades de Japeri (RJ) e Varginha (MG). Essa foi a distância que Alexia Thainara percorreu em busca de concretizar um grande sonho: se tornar lutadora do UFC. Carioca, a peso-palha (52 kg) se destacou em eventos de menor magnitude treinando na equipe 'LJ Combat', situada no bairro de Engenheiro Pedreira. Seu desempenho atraiu a atenção de Marcelo Ribas, líder da 'Academia Ribas Family'. E o que inicialmente começou apenas como uma parceria pontual se tornou um vínculo fixo que fez 'Burguesinha', como é conhecida, evoluir como atleta profissional de MMA.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a brasileira destacou a importância de ter migrado para a equipe que conta com Amanda Ribas, filha de Marcelo e destaque do Ultimate, como principal expoente. Alexia, inclusive, nutre uma relação bastante próxima e amistosa com ambos, com inúmeras publicações em forma de agradecimento em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). A mudança do Rio de Janeiro para Minas Gerais foi crucial, segundo a própria, para a conquista do almejado contrato junto ao UFC.

"Eu sou de Japeri, uma cidadezinha que ninguém nunca ouviu falar, mas agora vocês estão ouvindo falar da cidade de Japeri pelo nome da Burguesinha. Eu vivo em Varginha, fui para lá através do camp da Amanda Ribas, fui treinar e ajudar a Amanda no camp. Porque ela precisava de uma pessoa que derrubava e tinha o chão bom. Aí o mestre falou: 'Alexia, você quer compor a equipe?'. Aí respondi: 'Opa, vambora!'. Fui, fiquei um período, voltei. Aí agora eu pensei: 'Quer saber? Vou mudar minha vida, me mudar de vez para Varginha e focar na minha carreira'. E o resultado veio, muito positivo, com o contrato do UFC", exaltou Burguesinha.