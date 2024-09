Jamahal Hill analisa duelo entre Alex Poatan e Khalil Rountree Jr: "Termina em nocaute"

No dia 5 de outubro, Jamahal Hill acompanhará de perto a disputa entre Alex Pereira e Khalil Rountree Jr, direto do Delta Center, em Salt Lake City (EUA), palco do UFC 307. E se o combate que coloca o cinturão dos meio-pesados (93 kg) em jogo transcorrer como o americano prevê, não serão necessários 25 minutos de embate. Afinal de contas, na opinião de 'Sweet Dreams', ex-campeão da categoria, a luta entre 'Poatan' e 'War Horse' terminará pela via rápida - mais precisamente por nocaute.

Durante recente entrevista ao canal do Youtube 'FunkMasterMMA', Jamahal evitou apontar quem sairá vencedor, mas projetou qual será o desfecho do combate em sua opinião. O americano enfrentou Poatan no UFC 300, quando acabou nocauteado, e chegou a ser escalado para medir forças com Khalil no UFC 303, mas o duelo caiu por conta do flagra no doping de seu adversário. Com a experiência de já ter duelado com Alex e já ter se preparado para Rountree, Hill prevê que o brasileiro pode ter problemas no octógono por conta do estilo de seu oponente.

"Sim, irei até lá (UFC 307) porque faz sentido, afeta o que vem em seguida para mim e coisas do tipo. Não mudei de opinião, é um casamento estranho, mas as coisas são como são. Será um nocaute, 100% que termina com um nocaute. Khalil não tem tanque de gasolina para cinco rounds e já cansou com ritmos bem menores do que o ritmo que ele precisará ter para lutar com o Alex. Alex vai começar devagar, no seu tempo. Embora pareça que ele só quer sentir (a luta), ele é bem mais imponente do que parece. O que Khalil tem a seu favor é o fato de ser canhoto e ter ameaças valiosas de canhoto. Não vi (Poatan) dominar um canhoto que tenha múltiplas ameaças. Se você tem ferramentas de canhoto, ele terá problemas, definitivamente", analisou o americano.