Durinho reforça foco na conquista do cinturão do UFC apesar da má fase: "Ainda é possível"

No início do mês, Gilbert Burns entrou em ação na luta principal do UFC Vegas 97 em busca de redenção. Pressionado por duas derrotas consecutivas, o brasileiro precisava retomar o caminho das vitórias para voltar a postular como um possível desafiante ao título no futuro. Dentro do octógono, porém, uma performance apagada contra Sean Brady rendeu a terceira derrota seguida para 'Durinho' - a pior marca de sua carreira no MMA profissional. Aos 38 anos, há quem crave que as chances do especialista em jiu-jitsu eventualmente se tornar campeão do Ultimate foram encerradas. O meio-médio (77 kg) de Niterói (RJ), entretanto, ainda possui fé em si próprio e reforça o compromisso com a conquista do cinturão da categoria.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Durinho admitiu que se encontra em uma situação bastante delicada na empresa. A má fase fez com que o brasileiro se afastasse do pelotão de elite e caísse para a oitava colocação no ranking. Sendo assim, para vislumbrar uma nova chance de competir pelo título dos meio-médios, Gilbert destaca que precisaria de uma sequência perfeita e sem erros. Ciente do cenário adverso, Burns destaca que a magnitude do desafio o motiva a alcançar o topo da modalidade com uma idade que poucos atletas até então conseguiram.

"Segue. O foco é o cinturão sim. Quando não for, todo mundo vai saber. E fica um foco maneiro, porque acontecendo, vai ser uma parada inédita. Vai ser o Glover Teixeira dos meio-médios (risos). Vai dar um filme. Passando por esse momento ruim. Acho que teria que fazer três ou quatro lutas para merecer uma disputa de cinturão. Vamos lá, entrando no 'fantástico mundo do Durinho': ganhei as quatro lutas, ganho a disputa de cinturão, ganho o cinturão, é filme. É livro, vira filme. Não tenho mais tempo para errar. Eu acredito nesse 'fantástico mundo do Durinho' (risos), acredito que ainda é possível (conquistar o cinturão). Está difícil? Está. Nunca foi fácil. Só eu que tenho que acreditar", reforçou o faixa-preta de jiu-jitsu.