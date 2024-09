Alex Poatan reedita parceria com Sean Strickland em camp de preparação para o UFC 307

Ajuda de antigos rivais

Além de Sean Strickland, Alex Poatan contará com outros dois antigos rivais - estes da época do kickboxing - para finalizar seu camp de preparação para o UFC 307: Yousri Belgaroui e César Almeida. O gigante holandês de ascendência tunisiana já faz parte da equipe fixa do brasileiro, que treina na academia de Glover Teixeira em Danbury (EUA). Já 'Cesinha' se juntou ao time recentemente, com o intuito de evoluir antes de sua próxima luta, também marcada para o dia 5 de outubro, em Salt Lake City, contra Ihor Potieria.

Agora parceiros de treino, Poatan protagonizou duas trilogias no kickboxing contra Belgaroui e Almeida - ambas com vantagem para o atual campeão meio-pesado do UFC, duas vitórias e uma derrota em cada. Com a aguardada chegada de Sean Strickland, o camp do striker paulista ganha mais um reforço de peso e que pode ajudá-lo na missão de manter o título até 93 kg em sua cintura.