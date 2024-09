Após se oferecer para lutar no Contender, ex-UFC retorna ao MMA no dia 28 de setembro

Recentemente, Kevin Lee surpreendeu. O americano, que se despediu do MMA em 2023, decidiu sair da aposentadoria e, disposto a voltar ao UFC, se ofereceu para lutar no Contender Series. É bem verdade que o atleta não conseguiu uma vaga no programa, mas assinou um contrato com o 'Lights Out Championship'. A estreia do veterano está marcada para o dia 28 de setembro, em Michigan (EUA). A informação foi divulgada pelo site 'MMA Junkie' e confirmada pela empresa.

Em sua primeira luta na nova casa, Lee vai medir forças com o brasileiro Thiago Oliveira e busca redenção no esporte. Hoje, o americano, de 32 anos, é um profissional experiente que vive má fase, tendo perdido três dos últimos quatro combates realizados. No entanto, em seu auge, o atleta chegou a ser apontado por parte da comunidade do MMA como uma das grandes promessas do UFC. Inclusive, 'The Motown Phenom' chegou a disputar o cinturão interino do peso-leve (70 kg) da companhia e integrou o top-15 da categoria durante anos.

Registro de Lee no MMA

Kevin Lee, de 32 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e teve papel de destaque no peso-leve do UFC. No esporte, o americano construiu um cartel composto por 19 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Diego Sanchez, Edson Barboza, Francisco 'Massaranduba', Gregor Gillespie e Michael Chiesa.