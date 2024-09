Jean Silva se oferece para substituir ex-campeão e encarar russo ranqueado no UFC 307

Sem adversário para lutar no UFC 307 após a saída de Aljamain Sterling, lesionado, do combate originalmente marcado para o evento do dia 5 de outubro, Movsar Evloev desafiou Diego Lopes para assumir a vaga deixada pelo ex-campeão peso-galo (61 kg). Mas, com a recusa do manauara, outro lutador brasileiro de destaque na divisão dos penas (66 kg) parece disposto a aceitar o confronto de última hora com o russo.

Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Jean Silva se colocou à disposição para substituir Sterling e encarar Evloev no UFC 307. Apesar de ainda não figurar no ranking do peso-pena, 'Lord' - como o atleta da equipe 'Fighting Nerds' é conhecido - tem chamado a atenção desde que iniciou sua trajetória no Ultimate, especialmente pelo estilo de luta agressivo e pelas três vitórias por nocaute consecutivas.

"Vamos lá", escreveu Jean, em resposta a um comentário feito pelo também brasileiro Gilbert 'Durinho', que sugeria seu nome como um possível novo adversário para Evloev.