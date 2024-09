CEO da PFL promete estreia de Jake Paul em 2025 contra rival "convincente"

Depois de se aventurar no boxe, Jake Paul assinou contrato com a PFL, em janeiro de 2023, visando uma futura transição para o MMA. Porém, até o momento, o youtuber ainda não fez sua estreia na modalidade pela liga. Esse cenário, entretanto, tende a mudar no ano que vem. Pelo menos é o que antecipa Peter Murray, CEO da Professional Fighters League.

Em entrevista ao site 'Sportskeeda MMA', o dirigente prometeu que Jake Paul fará sua estreia na PFL em 2025. E, de acordo com Murray, o planejamento da entidade para a primeira experiência do youtuber no MMA inclui a escolha de um adversário de respeito, e não um lutador de currículo questionável, como muitos previam.

"Nós estamos alinhando isso. Obviamente, Jake está terminando o boxe esse ano, com essa luta enorme contra Mike Tyson. Depois muitos dos planos entram na estreia de Jake Paul (na PFL) em 2025, e nós vamos compartilhar esses detalhes depois que o Jake entrar no ringue com Mike Tyson e nós apresentarmos nosso calendário para superlutas do próximo ano. (Existem) muitas opções, e Jake está comprometido a enfrentar um lutador de MMA muito completo e convincente", afirmou Murray.