UFC oficializa Jon Jones x Stipe Miocic pelo cinturão dos pesos-pesados

Recuperado da contusão e pronto para voltar a competir, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do título dos pesados pode aumentar ainda mais seu legado no MMA profissional com um eventual triunfo sobre Stipe - considerado por muitos o 'GOAT' até 120 kg do Ultimate.

E aí, pessoal, como estão? No sábado, dia 16 de novembro, estaremos de volta ao Madison Square Garden em Nova York para o UFC 309. Na luta principal, o campeão peso-pesado indiscutível, melhor de todos os tempos e lutador número 1 peso-por-peso do planeta Jon Jones enfrenta o ex-campeão dos pesados Stipe Miocic. Jon Jones foi o campeão mais jovem da história do UFC, se tornou campeão de duas categorias e está em busca do posto de melhor peso-pesado de todos os tempos. O Stipe Miocic detém o recorde de vitórias em lutas por título e também de bônus, com vitórias de título contra os ex-campeões Daniel Cormier, Francis Ngannou e Júnior Cigano. Dois dos caras mais perigosos do mundo se enfrentam na categoria mais dura do esporte para determinar quem é o melhor peso-pesado.

Dana White

Card marca volta de Charles do Bronx

Além do retorno de Jones à ativa, o card do UFC 309 marca a volta de outra estrela da companhia: Charles Oliveira. Ex-campeão peso-leve (70 kg) e maior finalizador da história do Ultimate, o brasileiro reforça o show, protagonizando o 'co-main event' da noite em uma revanche contra Michael Chandler.

No primeiro encontro entre os dois, em maio de 2021, 'Do Bronx' levou a melhor, nocauteou 'Iron' e, à época, conquistou o cinturão da categoria. Disposto a retomar o posto que já foi seu, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' precisa voltar à coluna das vitórias.