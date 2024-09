Ketlen Esquentadinha fatura bônus de R$ 280 mil por 'Performance da Noite' no Noche UFC

Em um evento com uma taxa de 80% dos combates decididos na pontuação dos juízes, Ketlen Souza se destacou pela agressividade e letalidade. Primeira brasileira a entrar em ação no Noche UFC, 'Esquentadinha', como é conhecida, brilhou ao quebrar a banca e finalizar Yazmin Jauregui com um mata-leão ainda no primeiro round. O golpe, que apagou a rival mexicana, ainda rendeu o bônus de 50 mil dólares (R$ 280 mil) de 'Performance da Noite' para a peso-palha (52 kg) de Manaus.

O anúncio foi feito oficialmente pelo Ultimate momentos após a realização do card, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Curiosamente, Ketlen, ciente de seu desempenho acima da médica, pediu pelo bônus ainda no octógono, logo após finalizar Jauregui. Além da brasileira, Ignacio Bahamondes também embolsou o prêmio de Performance da Noite por nocautear Manuel Torres. Não à toa, os atletas foram os únicos a vencer pela via rápida no Noche UFC.

Luta da Noite

Além dos bônus de Performance, outros dois combatentes embolsaram a quantia de 50 mil dólares por protagonizarem a 'Luta da Noite' do show. Escalados para medirem forças no card principal, Esteban Ribovics e Daniel Zellhuber disputaram 15 minutos de uma das batalhas mais agitadas e equilibradas da temporada até então. Após inúmeras reviravoltas, o atleta argentino acabou vencendo o representante do México na decisão dividida dos juízes.