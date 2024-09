Diego Lopes se oferece para ser reserva da disputa de título entre Topuria e Holloway

De agosto de 2023 até o atual momento, Diego Lopes disputou cinco lutas no Ultimate, com cinco vitórias consecutivas no cartel. Com uma média de quase um combate a cada dois meses, o brasileiro radicado no México parece disposto a aumentar ainda mais sua assiduidade no octógono mais famoso do mundo. Afinal de contas, depois de derrotar Brian Ortega no Noche UFC do último sábado (14), o peso-pena (66 kg) manauara se ofereceu para ser o reserva da disputa de título da categoria, programada para o dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), entre o campeão Ilia Topuria e Max Holloway.

Sendo assim, Diego estaria disposto a, caso necessário, competir novamente na eventual luta mais importante de sua carreira com um intervalo de pouco mais de um mês. Apesar do contexto desafiador, a possibilidade pode ser real, já que o brasileiro acabou de desbancar o ex-desafiante ao título e número 3 do ranking. Além disso, Lopes se tornou rapidamente um fenômeno de popularidade, o que pode abrir portas e facilitar uma possível negociação pelo posto de suplente de luxo do combate entre Topuria e Holloway.

"Eu sempre vou falar sim para qualquer luta. Se o cara quer que eu lute pelo cinturão, vou lutar pelo cinturão e treinar para ser campeão. Mas se o UFC quiser me dar uma luta antes, vou aceitar também sem nenhum problema. Se o UFC me chama: 'Diego, estamos precisando de você para lutar pelo cinturão porque o cara não vai chegar'. Eu vou estar aí. Definitivamente (eu lutaria pelo título em outubro). Quero sair daqui agora, conversar com meu empresário, ver se a gente pode ter uma reunião com o UFC essa semana. Ver qual o passo seguinte e deixar nosso nome na mesa se eles precisarem de um reserva (para a disputa de cinturão)", destacou Lopes, em entrevista exclusiva à Ag Fight.