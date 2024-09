MMA vs Boxe? Alexa Grasso descarta rivalidade entre Noche UFC e luta de Canelo Álvarez

Neste sábado (14), dois mega eventos esportivos serão promovidos simultaneamente em Las Vegas (EUA): o 'Noche UFC' e a luta de Saul 'Canelo' Álvarez, astro do boxe mundial. Para muitos, inclusive, os shows tendem a rivalizar pela audiência e atenção do público, principalmente o mexicano. Mas, na opinião de Alexa Grasso, campeã peso-mosca (57 kg) e uma das principais estrelas do Ultimate, este não será o caso.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Alexa Grasso descartou qualquer rivalidade entre o Noche UFC e o card liderado pelo combate de Canelo Alvarez, pelo contrário. Na visão da campeã do Ultimate, há espaço suficiente no coração dos fãs do país latino-americano para prestigiar ambos eventos.

"Não é contra (o Canelo). Eu lembro quando era mais jovem quando Canelo lutava, quando (Juan) Manuel Márquez lutava, nesta data era muito importante. Muitas pessoas no México deixam suas televisões com o evento. Então, agora eu posso imaginar como todas as pessoas lá no México que não podem viajar para cá (Las Vegas) vão ter o boxe em uma televisão e MMA em outra televisão. Isso é muito bonito, porque as pessoas do México apoiam os atletas, não importa se é boxe ou se é MMA no mesmo dia. As pessoas vão assistir os dois", afirmou Alexa.