Dana White oferece R$ 140 mil para a primeira pessoa que encontrar Easter Eggs no UFC 306

Não é segredo que Dana White está empolgado para o UFC 306, evento programado para acontecer neste sábado (14), em Las Vegas (EUA). Tanto que o presidente da organização promove o grandioso show com afinco e, agora, sua decisão deve agradar os fãs de MMA.

Vale destacar que o Noche UFC é uma atração da empresa em homenagem ao Dia da Independência do México. Inclusive, este é o primeiro show da companhia na grandiosa Esfera. Portanto, na coletiva de imprensa pós-Contender Series, realizada na última terça-feira (10), Dana, ao ser questionado pelos jornalistas a respeito da produção do evento, detalhou o que acontecerá.

O Noche UFC será tão diferente, que mini filmes destacando a tradição do México nos esportes de combate serão exibidos no intervalo de uma luta para a outra. Não à toa, o cartola prometeu que o UFC 306 será especial não só para os atletas, como também para os fãs e até o classificou como o maior evento esportivo ao vivo de todos os tempos. E, para destacar tal grandeza, Dana informa que vai premiar a primeira pessoa que encontrar todos os Easter Eggs - referência ou algo escondido dentro de uma mídia - relacionados ao show, no card principal, com um valor de 25 mil dólares (cerca de R$ 140 mil).