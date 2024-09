Dana White explica desistência de Quemuel Ottoni antes de lutar no Contender Series

"Sean chegou correndo na sala dos fundos e aparentemente foi para o vestiário porque tinha ouvido que esse garoto estava desistindo. Ele conversou e o garoto disse, 'Sim, sim', e enfaixou as mãos novamente. Na metade da segunda luta, Sean foi chamado novamente dizendo que ele estava desistindo. Ele enfaixou as mãos novamente e disse, "Estou fora". É para isso que esse show também serve. Às vezes, você não precisa entrar no octógono para perceber, 'Isso não é para mim, não aguento essa pressão'. Não estou querendo falar mal do garoto. Isso acontece", declarou o cartola.

Teste de fogo

A luta de Quemuel era aguardada no Contender Series, porque ele impôs a primeira derrota de Alex 'Poatan' no MMA. Justamente por isso, o brasileiro teve que lidar com a expectativa de convencer no programa e convencer em ação para chegar ao UFC. Contudo, Dana sinalizou que o nervosismo não foi o único problema que abalou o atleta. O cartola destacou que o promissor Steele, invicto no esporte, também fez Ottoni repensar sua participação no show.

"É real. Quando você chega aqui, você é isso e aquilo, e então o cara com quem você está lutando está 9-0, muitos desses garotos já vem com hype. Você chega e percebe que não é para você. Eu preferiria que isso acontecesse aqui do que em um evento do UFC. Acho que ele foi um grande motivo pelo qual o garoto desistiu. Obviamente, sua reputação o precedeu e fez isso com esse cara aparentemente. Esse garoto tem um cartel real, venceu Alex Pereira", concluiu Dana.

Registro de Ottoni no MMA

Quemuel Ottoni, de 31 anos, é uma promessa do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo 11 pela via rápida (oito por nocaute e três por finalização), e três derrotas. Seu principal triunfo foi sobre Alex 'Poatan'.