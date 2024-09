Natália Silva se aproxima do top-5 dos moscas e estreia no ranking peso-por-peso do UFC

No último sábado (7), Natália Silva deu continuidade ao seu bom momento no MMA. No UFC Vegas 97, a brasileira venceu a compatriota Jéssica Andrade por decisão unânime, conquistando assim a maior vitória de sua carreira. Como prêmio, a atleta se aproximou de vez do top-5 do peso-mosca (57 kg) e passou a integrar o ranking peso-por-peso da companhia na atualização semanal do ranking divulgada pela própria liga nesta terça-feira (10).

Ao vencer uma ex-campeã do UFC, Natália mudou de patamar no MMA. Agora, a brasileira é a sexta colocada no peso-mosca, subindo dois degraus no ranking. Além disso, a atleta agora figura na 14ª posição no ranking peso-por-peso da companhia, composto pelas melhores profissionais entre todas as divisões. A mineira está invicta na companhia, com seis vitórias.

Queda de 'Bate-Estaca'

Por outro lado, Jéssica, derrotada no evento, fez o caminho inverso. No peso-mosca, a brasileira caiu do sexto para o oitavo lugar no ranking. Já na tabela de classificação peso-por-peso, 'Bate-Estaca' perdeu dois lugares, virando a 13ª colocada, sendo ultrapassada por Kayla Harrison e Virna Jandiroba.