Algoz de Durinho sobe o tom e desafia Ian Machado Garry e Colby Covington no UFC

No último sábado (7), Sean Brady conquistou a maior vitória de sua carreira. Na luta principal do UFC Vegas 97, o americano não tomou conhecimento de Gilbert 'Durinho', levando a melhor por decisão unânime. Como não poderia ser diferente, o americano, empolgado com o triunfo, projetou embates ainda mais importantes nos meio-médios (77 kg) para sua sequência na organização.

Na coletiva de imprensa pós-UFC Vegas 97, Brady desafiou Ian Machado Garry e provocou. É bem verdade que o irlandês é uma promessa do MMA, está invicto e é o sétimo colocado no ranking da categoria. No entanto, o americano não se mostra impressionado com o atleta no octógono.

Tanto que o Brady frisa que 'The Future' julga ser um lutador que não é e contesta o hype do mesmo. Não satisfeito, o americano afirma que o rival não é páreo para seu jogo. Essa não foi a primeira vez que o atleta expressou o interesse em medir forças com Garry.