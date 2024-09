Ngannou alerta Jake Paul do perigo de enfrentar Alex Poatan no boxe

Em julho, Jake Paul surpreendeu a comunidade dos esportes de combate. Após nocautear Mike Perry em luta realizada na Flórida (EUA), o youtuber desafiou Alex Pereira para enfrentá-lo no boxe. No entanto, Francis Ngannou alertou 'The Problem Child' do perigo de encarar o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC no ringue.

Em conversa com o próprio Jake, o camaronês elogiou 'Poatan' e deu a entender que o mesmo levaria vantagem, caso a luta de boxe entre eles saísse do papel. De acordo com o ex-campeão do peso-pesado do UFC, o brasileiro é um perigo para qualquer atleta na trocação não só por ter alto nível no setor, como também por conta do seu poder avassalador.

Não à toa, o cruzado de esquerda de Alex é um dos golpes mais temidos dos esportes de combate atualmente. Sendo assim, Ngannou indica que é melhor o youtuber procurar um lutador diferente para ter como adversário no boxe.