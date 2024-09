Ex-campeão aposta em vitória de Gilbert Durinho sobre Sean Brady no UFC Vegas 97

Depois de sofrer duas derrotas consecutivas pela primeira vez na carreira, Gilbert Burns volta ao octógono mais famoso do mundo neste sábado (7), para encarar Sean Brady na luta principal do UFC Vegas 97. O retrospecto negativo recente faz com 'Durinho' - como o brasileiro é conhecido - chegue para o combate como azarão nas bolsas de apostas, mas há quem discorde desta avaliação, como é o caso do australiano Robert Whittaker, ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate.

Em episódio do podcast 'MMArcade', Whittaker ignorou a má fase vivida por Durinho e apostou na sua vitória sobre Brady no UFC Vegas 97. Além de elogiar a qualidade do atleta de Niterói (RJ) no grappling, sua especialidade, o ex-campeão tratou de minimizar os resultados negativos do meio-médio (77 kg) nas últimas lutas, quando foi derrotado por Belal Muhammad e Jack Della Maddalena.

"Eu acho que Gilbert Burns é um dos melhores grapplers no MMA em todos os tempos. Ele é fenomenal no grappling, ponto. Mas em termos de grappling no MMA, eu acho que ele é um dos melhores de todos os tempos. A derrota contra Belal, ele rompeu o ombro... Foi no primeiro (round) e foi uma luta feia a partir daí, e ele se apressou entrando nessa luta. Ele pegou (a luta) quatro ou três semanas depois (da anterior). E com a luta com 'JDM', ele estava vencendo até não estar mais. Mas ele estava vencendo. Eu achei que ele estava bem até aquele momento. Eu aposto no Burns, mas coisas loucas podem acontecer", analisou Whittaker.