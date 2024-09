Dana White destaca 'vontade' de brasileiro recém-contratado pelo UFC: "Impressionado"

"Esse cara era um azarão. As pessoas podem te dizer depois, eu observei quando você entrou no octógono e vi o olhar no seu rosto, vi você olhando para fora do octógono para o seu pessoal e você estava dizendo para eles que lutaria com tudo quando você entrou. Você é um desses caras de quem estou falando. Você não estava, 'Oh meu Deus, sou um azarão'. Você estava, 'Como você ousa me classificar como um azarão?'. Você veio, fez essa luta e fiquei impressionado. Com certeza vou te dar uma chance no UFC", declarou o cartola.

Conheça Djorden

Djorden Ribeiro dos Santos, de 27 anos, é uma promessa do MMA e compete no peso-médio (84 kg). O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2015 e ganhou um contrato com o UFC em 2024. Na modalidade, 'Shakur' construiu um cartel composto por dez vitórias, sendo sete pela via rápida (quatro por finalização e três por nocaute), e uma derrota.