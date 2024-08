Dana White indica anúncio iminente de lutas de McGregor, Chandler e Charles Do Bronx no UFC

Ao que tudo indica, os fãs de MMA terão novidades sobre o futuro de algumas das principais estrelas do esporte muito em breve. Pelo menos é o que promete o presidente do UFC, Dana White.

Durante uma transmissão ao vivo no 'Instagram', Dana indicou que, em breve, o UFC deve anunciar os próximos compromissos de Conor McGregor, Charles do Bronx e Michael Chandler. Além disso, o dirigente também prometeu ter uma novidade sobre Max Holloway prestes a ser divulgada.

Vale lembrar que o havaiano já tem data para sua próxima luta, que valerá o título peso-pena (66 kg), contra o atual campeão Ilia Topuria, no UFC 308, em outubro. Por outro lado, McGregor e Chandler ainda aguardam pelo anúncio oficial da remarcação do duelo entre eles, enquanto Do Bronx, em busca de recuperação, espera por uma nova batalha no octógono do Ultimate.