Mairon Santos revela ajuda financeira de Jéssica Bate-Estaca antes da final do TUF 32

No último sábado (24), Mairon Santos nocauteou Kaan Ofli, conquistou o título peso-pena (66 kg) do The Ultimate Fighter 32 e, com isso, assegurou um contrato com o UFC. Para alcançar este objetivo, o lutador brasileiro, de apenas 24 anos, contou com uma ajuda providencial de Jéssica Bate-Estaca, ex-campeã peso-palha (52 kg) do Ultimate e amiga pessoal do atleta carioca.

Em bate-papo com a reportagem da Ag Fight, Mairon contou que Jéssica - através de um auxílio financeiro - foi a responsável por permitir que ele pudesse focar exclusivamente na sua preparação para a grande final do TUF 32. Vale lembrar que o próprio lutador já havia revelado que precisou conciliar os treinos com alguns 'bicos' para poder manter sua rotina de atleta profissional nos Estados Unidos.

"Esse período durou desde que eu cheguei nos Estados Unidos em 2021 até as duas, três últimas semanas, foi quando eu parei de trabalhar para focar 100% na luta. Desde que eu saí do TUF, e antes do TUF, foi sempre trabalhando. E eu só fui capaz de parar de trabalhar porque a minha grande parceira Jéssica me ajudou financeiramente para eu poder finalizar o camp. Mas duas ou três semanas (antes da final do TUF), eu ainda estava trabalhando", contou Mairon.