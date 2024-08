Valter Walker desafia irmão de desafeto após vitória no UFC 305

No último sábado (17), na Austrália, Valter Walker finalizou Junior Tafa no round inicial, conseguindo assim sua primeira vitória no UFC. E, empolgado com o importante triunfo na casa do rival, o brasileiro mostrou 'fome de luta' e já revelou quem gostaria de enfrentar em seguida no peso-pesado.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 305, Valter desafiou Justin, irmão de Junior, para um combate. Inclusive, ainda no octógono, o irmão de Johnny Walker 'incendiou' a 'RAC Arena' ao prometer que iria eliminar a família Tafa do UFC.

Vale pontuar que, antes da luta acontecer, Junior adiantou que, caso vencesse no UFC 305, iria atrás de Johnny até nos meio-pesados (93 kg). Como isso não aconteceu, Valter aproveitou a declaração do rival e deixou claro que, agora, Justin virou seu principal alvo na liga.