Rountree rebate críticos após ser escolhido como próximo rival de Poatan: "Problema seu"

Merecido?

Aos 34 anos de idade, dez deles dedicados ao MMA profissional, Khalil Rountree Jr vive seu melhor momento na carreira. Com cinco vitórias consecutivas, a mais recente sobre Anthony Smith, em dezembro do ano passado, o americano alcançou a oitava posição no ranking meio-pesado do UFC.

No entanto, o currículo pouco expressivo em termos de adversários renomados e a baixa classificação no ranking contribuíram para que sua escalação como desafiante ao título de Alex Poatan fosse bastante questionada no mundo do MMA. Outro ponto utilizado pelos críticos para reprovar o 'title shot' para o americano é o fato dele ter sido suspenso recentemente após cair em um exame antidoping. Merecido ou não, Khalil Rountree Jr lutará pelo cinturão até 93 kg do UFC no dia 5 de outubro, no 'main event' do UFC 307, em Salt Lake City (EUA).