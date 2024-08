Khalil Rountree descarta apelar para o wrestling na luta contra Alex Poatan no UFC 307

Khalil Rountree tirou a sorte grande no UFC. Na última sexta-feira (16), Dana White anunciou que o atleta enfrentará Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg), no dia 5 de outubro, em Utah (EUA). Empolgado com a oportunidade que tem em mãos, o americano, que vive grande fase no MMA, já adianta qual será sua estratégia visando a conquista do cinturão da categoria.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo', Rountree garante que não vai mudar seu estilo de luta para encarar o brasileiro. Sendo assim, o americano promete entregar aos fãs uma verdadeira batalha em pé contra 'Poatan'. É bem verdade que o campeão dos meio-pesados do UFC é um renomado striker e vem colecionando nocautes na categoria. De todo modo, Khalil não se mostra intimidado.

Pelo contrário, 'The War Horse', que também tem como ponto forte do seu jogo a trocação, sinaliza que tem as ferramentas necessárias para lutar de igual para igual com o adversário em pé e nocauteá-lo. A confiança de Khalil é tanta, que descarta utilizar o wrestling para surpreender e frustrar Alex no duelo.